Asystent oparty na sztucznej inteligencji znajdzie oszczędności i niestandardowe wydatki na koncie. Pierwszy bank w Polsce już proponuje go klientom, inne pracują nad podobnymi rozwiązaniami.

Tysiąc klientów Nest Banku otrzyma dziś dostęp do sztucznej inteligencji w aplikacji mobilnej. To pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, inne banki chcą wprowadzić AI w produktach konsumenckich do końca roku.

N!Asystent to rozwiązanie oparte na ChatGPT, czyli programie stworzonym przez amerykańską spółkę OpenAI. Klienci, którzy zalogują się do aplikacji banku, będą mogli porozumieć się z nim w języku naturalnym, czyli tak, jak gdyby rozmawiali z prawdziwym konsultantem. Asystent zrozumie polecenia takie jak: „podsumuj moje wydatki na jedzenie”, „ile wydałem na wakacjach w Hiszpanii?” czy „pokaż niestandardowe operacje na moim koncie w ostatnich dwóch miesiącach”. Będzie też mógł doradzić w kwestii lokat czy prowadzenia rachunku.

Rozwiązanie Nest Banku ma istotne ograniczenie – wirtualny asystent będzie potrafił się przyznać do niewiedzy i w takim przypadku odeśle do konsultanta. To możliwe dzięki instrukcjom, które zaprogramowali specjaliści banku. Gdyby tego nie zrobili, chatbot mógłby wymyślać odpowiedzi, byle tylko podtrzymać konwersację. W dodatkowych wytycznych, wedle których działa bankowy czatbot, znalazły się także setki stron ofert i regulaminów banku. To na nich opiera się asystent, kiedy udziela klientom finansowych porad.

Bank zdecydował, że funkcjonalności N!Asystenta nie będą ograniczone do rozmów o bankowości. Klienci, którzy skorzystają z niego w aplikacji, dostaną możliwość korzystania z ChatGPT także na prywatny użytek. W odróżnieniu od wersji dostępnej przez stronę OpenAI asystent nie przeszuka jednak internetu, nie jest więc użyteczny w wyszukiwaniu informacji. Ma jednak dostęp do wiedzy, na której szkolony był model, może więc służyć np. do szybkich tłumaczeń czy pomocy w sformułowaniu e-maila.

Z wykorzystaniem AI eksperymentuje już większość banków na rynku – tak wynika m.in. z ankiet przeprowadzonych przez Cashless.pl. Jak podaje serwis, na trzynaście przepytanych banków dziewięć przyznało, że prowadzi projekty AI związane z marketingiem, osiem – z obszarem reklamacji, siedem – obsługą klienta, a pięć – z bezpieczeństwem. Według Deloitte Polska jest przykładem kraju należącego do najbardziej innowacyjnych na świecie, jeżeli chodzi o sektor bankowy. Według badania Digital Banking Maturity prowadzonego przez firmę doradczą sześć na trzydzieści globalnych cyfrowych liderów z branży finansowej to podmioty z Polski.

Zdaniem ekspertów rynku wykorzystanie AI w bankowości będzie zmierzało do hiperpersonalizacji usług. O tym kierunku mówią także przedstawiciele Nest Banku. – GenAI umożliwia nam dostarczenie obsługi o jakości znanej kiedyś tylko w segmencie premium – przekonuje Piotr Kowynia, prezes Nest Banku. – Wchodzimy w erę prawdziwej personalizacji jakości obsługi na niespotykaną dotąd skalę – dodaje. Błażej Szczecki, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., w debacie DGP w ramach „Cyfrowego tygodnia” przekonywał natomiast, że następnym krokiem będzie wprowadzenie do usług mobilnych opartych na AI asystentów głosowych. Tak, by klient nie musiał już wstukiwać swoich pytań, ale zadawał je tak jak w rozmowie z konsultantem.

Jak wynika z ostatniego raportu Związku Banków Polskich, liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych ciągle rośnie. W IV kw. 2023 r. wzrosła o 2 pkt proc. Aż 72 proc. użytkowników tych aplikacji, czyli prawie 15,5 mln osób, korzysta wyłącznie z bankowości mobilnej. ©℗