– Natomiast przed ustawodawcą jest więcej wyzwań w tej materii, np. umożliwienie procedowania drogą elektroniczną postępowań poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, zmierzających do uzyskania opinii, uzgodnień czy pozwoleń. Kolejna sprawa to elektroniczna komunikacja pomiędzy urzędami – nie tylko w zakresie wymiany korespondencji, ale też wymiany informacji i zasobów, którymi dysponują jedne urzędy, a które są niezbędne do realizacji zadań przez inne instytucje. Przykładem może tu być wzajemne udostępnianie treści wypisów z rejestru gruntów, które obecnie inwestor musi dołączać do niektórych wniosków, czy udzielanie informacji urzędowi prowadzącemu dane postępowanie o dacie ostateczności wydanej przez inny urząd decyzji dotyczącej tej samej sprawy. Cyfryzacja nie może więc ograniczać się wyłącznie do umożliwienia złożenia wniosku przez internet, ale powinna uwzględniać wiele innych aspektów, które w rezultacie powinny zwiększać efektywność administracji i zmniejszać obowiązki po stronie obywateli – podkreśla inżynier Falkowski.