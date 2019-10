Jak co roku była to okazja do nagrodzenia polskich przedsiębiorców.

Nagrodę specjalną otrzymała firma DMG Mori Polska „za współpracę w ramach światowego konkursu umiejętności zawodowych WorldSkills oraz wsparcie sektora biznesu ze szkolnictwem branżowym”. Statuetkę odebrał Prezes Zarządu DMG Mori Polska, Marek Osiński.

Kolejne kategorie, w których wyróżniliśmy polskich przedsiębiorców to Polska Usługa, Polski Produkt i Polska Marka.

Nagrodę w kategorii Polska Usługa otrzymał BLIK Polska. Polski Produkt to EKOenergetyka, a Polska Marka to Kruger&Matz.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym