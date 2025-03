Unia Europejska: solidne fundamenty i potrzeba zmian

Niestety, Europa budzi się w bardzo surowej rzeczywistości. Długo utrzymywane sojusze, relacje, stanowiska zmieniły się bardzo szybko – mówi Can Kuterdem, prezes zarządu i dyrektor zarządzający Philip Morris Polska. To oznacza jedno: trzeba równie szybko działać.

Jak podkreśla Can Kuterdem, okazało się, że Europa nie jest wystarczająco konkurencyjna.

- Mam na myśli nie tylko jej konkurencyjność biznesową, taką jak szybkość wdrażania innowacji, wchodzenie na kolejny poziom rozwoju przez firmy technologiczne itd., ale odpowiedzi Unii Europejskiej na pojawiające się zagrożenia i zmieniające się otoczenie – tłumaczy szef Philip Morris Polska.

Zastrzega, że Unia rozwinęła instytucje demokratyczne, rozmaite swobody, fundamenty zamożnego społeczeństwa. Istnieją struktury wsparcia dla nowego biznesu, rządy prawa, które pozwalają na przykład czerpać korzyści z opracowywanych innowacyjnych rozwiązań. To jednak za mało.

Jednocześnie wizytówką Europy stały się bowiem nadmierne regulacje, zbyt wysokie podatki i formalności tłumiące innowacyjność oraz biznes. Dlatego konkurenci mogą ją wyprzedzać w globalnym wyścigu, co widać najlepiej w obszarze nowoczesnych technologii. Kolejni giganci technologiczni obejmujący dominującą pozycję na świecie z reguły nie mają europejskich korzenie, lecz amerykańskie czy chińskie.

– Bez innowacji nie można wygenerować kolejnej technologii. Nie można zbudować kolejnego dużego startupu, który zdominuje część swojej branży – tłumaczy Can Kuterdem.

Menedżer, który pracował w różnych częściach świata, dzieli się również refleksjami na temat Polski.

– Polska rozwija się znacznie szybciej niż średnia europejska, jest jednym z liderów Unii Europejskiej. Polska dostosowała swoje priorytety i reakcje do tego, co dzieje się na wschodniej granicy znacznie szybciej niż wiele innych krajów zachodnich. W ostatnich tygodniach bardzo cieszymy się, słysząc, jak premier Donald Tusk ogłasza, że chciałby rozmawiać i przy wsparciu przedsiębiorstw uczynić Polskę bardziej wydajną, zliberalizować regulacje tam, gdzie to konieczne, aby przywrócić konkurencyjność – mówi menedżer.

