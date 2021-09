Do tej pory kojarzyło się to z energetyką i prądem wytwarzanym z węgla. Teraz dzięki postępowi w budownictwie można wiele osiągnąć. Ponieważ wszyscy zdali sobie z tego sprawę budownictwo jest skazane na zielony sukces. W tym zakresie jest duży postęp.

Budownictwo bardzo mocno się ostatnio rozwija, jest bardzo dużo inwestycji, ceny materiałów budowlanych rosną. Blisko 70 proc. biznesu Saint-Gobain stanowią technologie, rozwiązania, produkty i materiały związane z budownictwem. W zielonym ładzie jest mowa o ekologicznym budownictwie dotychczasowe rozwiązania budowlane muszą być w pewien sposób poddawane renowacji muszą być dostosowywane

- Wszystkie te rzeczy związane z zielony ładem i polskim ładem z pewnością wpłyną na to, żeby budownictwo się jeszcze lepiej rozwijało. A przynajmniej taką mam nadzieję, a jakie ono będzie to zobaczymy. Myślę, że żaden przepis i żadne wskazówki, które otrzymamy od rządu czy od ministerstwa nie wpłyną tak bardzo jak nasza świadomość. jednym z głównych elementów do tego aby było bardziej zielono jest świadomość Polaków chcemy dbać o środowisko i klimat,- dodał Henryk Kwapisz.