- Jesteśmy powyżej pułapu eksportu, który był wcześniej i widać, że eksport dynamicznie rośnie. Mamy nadzieję, że to będzie nawet i dwucyfrowy wzrost. Z pewnością nie jest to rynek jednorodny. Są firmy, które kiedyś eksportowały i teraz czują się bardzo dobrze i eksportują dużo więcej ale są też firmy np. usługowe które do tych poziomów nie wróciły. Wiele firm znalazło nowych kontrahentów, wielu partnerów znalazło ich samych. - mówi prezes zarządu KUKE S.A.

Władyczak dodaje, że w powiększeniu wskaźników eksportu mają znaczenie bliskość geograficzna czy skrócenie łańcuchu dostaw. - Wiele firm wpasowało się w powstające na rynku możliwości, np. poprzez „przezwojenie” fabryk - twierdzi prezes.

Więcej w materiale wideo.