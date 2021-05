Jeśli chodzi o eksport, to nawet w czasie pandemii Polska notowała wzrosty, co jest swego rodzaju ewenementem w porównaniu do innych krajów - mówił w czasie Kongresu 590 Krzysztof Drynda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polski eksport w ciągu ostatnich 10 lat wzrósł o ok. 130 proc., a od 2015 roku mamy stałą nadwyżkę eksportu nad importem. Ponadto istnieje jeszcze bardzo wiele miejsc takich jak Afryka, czy Ameryka Południowa, dokąd Polska może sprzedawać swoje produkty – wskazał Krzysztof Drynda.