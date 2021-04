Dlatego pomimo tych kojarzących się z Półwyspem Arabskim wyzwań postanowiliśmy dowiedzieć się, jak szanse naszych rodzimych przedsiębiorców widzi wiceprezes Katarsko-Polskiej Rady Biznesu (Quatar-Poland Business Council).

- To państwo stwarza bardzo wiele możliwości (…) rozwinięcia swojego biznesu, połączenia z ciekawymi kontrahentami, ekspansji (…) na rynek Zatoki Perskiej - mówił w studiu DGP Paweł Kułaga określając Katar, jako hub logistyczny otwierający drzwi do Azji i do wschodniej Afryki.

W studiu Dziennika Gazety Prawnej z naszym gościem rozmawialiśmy o tym:

jakie polskie towary i usługi, a także, które branże mają największe szanse w jednym z najbogatszych państw tego regionu,

czy Polska, jako potencjalny partner istnieje w świadomości mieszkańców Kataru,

jak Katarczycy reagują na kontrahentów spoza ich kręgu kulturowego,

czy kobiety mogą uczestniczyć w budowaniu biznesu w warunkach państwa, gdzie dominującą religią jest islam,

jakie działania podejmują władze katarskie w odpowiedzi na krytykę w niektórych państwach europejskich oraz płynącą z części firm, a związaną z naruszeniami praw pracowniczych w trakcie przygotowań do mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbędą się w Katarze.

