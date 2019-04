Sienicki: Przedsiębiorcy muszą przygotować się na twardy Brexit

- Przedsiębiorca, który nie ma odpowiednich dokumentów złożonych w urzędzie celnym, musi zarejestrować się w urzędzie i uzyskać numer statystyczny. Cała procedura trwa od 2 do 3 dni. Jeżeli później wszyscy rusza w tym celu do urzędu celnego, to nagle może się okazać, że będzie to trwało tydzień, dwa, a być może nawet trzy tygodnie. Zalecamy naszym klientom, biorąc pod uwagę konserwatywne założenie, że jednak będzie twardy brexit, żeby już dzisiaj pomyśleli o złożeniu odpowiednich dokumentów i być może nawet o uzgodnieniu taryfikacji towarów w imporcie – mów Wojciech Sienicki, prezes zarządzający w firmie Kuehne + Nagel.