Już po raz piąty Dziennik Gazeta Prawna wraz z Miastem Gdynia zorganizowały kongres Perły Samorządu.

Partnerem merytorycznym rankingu jest PwC.

Pierwszego dnia w progeamie znalazły się debaty, m.in. „Dla dobra obywateli – jakiego sprawowania władzy i rządzenia potrzebujemy?” oraz „Coraz więcej zadań, coraz mniej środków – polityka społeczna wobec zmian ustrojowych”. Prelegenci omówili również najbardziej aktualne tematy dotyczące samorządów, jak rewolucja własnościowa w szpitalach, zielona transformacja, pozyskiwanie inwestorów, nowoczesne technologie w gospodarce odpadami oraz trendy w zarządzaniu, jakie wykształciły się w czasie pandemii.

Ukoronowaniem pierwszego dnia kongresu było wręczenie wyróżnień „Perły Samorządu 2021” samorządom najwyżej ocenionym w bezpłatnym rankingu. "Perły" zostały przyznane w pięciu kategoriach:

gmina do 5 tys. mieszkańców (nowa kategoria),

gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców,

gmina miejsko-wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców,

gmina miejska do 100 tys. mieszkańców,

gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców

Wyróżniliśmy również najlepszego włodarza, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także Liderów Dobrych Praktyk w czterech obszarach: gospodarki, edukacji, zdrowia i opieki oraz środowiska.

Gmina do 5 tys. mieszkańców

Wyróżnienie: Gręboszów.

Pierwsze miejsce zajęła Podkowa Leśna, drugie Płużnica, trzecie Czarny Bór.

Gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców

Wyróżnienia: Reńska Wieś, Baranów, Kłodawa, Stare Babice, Stare Miasto, Zielonki, Bieliny.

Pierwsze miejsce zajęła Iława, drugie Michałowice, a trzecie Wisznice.

Gmina miejsko-wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców

Wyróżnienia: Margonin, Prusice, Grodzisk Mazowiecki, Polkowice, Myślenice, Bobowa, Wołomin.

Pierwsza nagroda trafia do Aleksandrowa Łódzkiego, druga do Radzymina, trzecia do Kozienic.

Gmina miejska do 100 tys. mieszkańców

Wyróżnienia: Świnoujście, Ostrów Wielkopolski, Żory, Sopot Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Świdnica.

Ciechanów – miejsce pierwsze, Sanok – miejsce drugie, Suwałki – miejsce trzecie.

Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców

Wyróżnienia: Toruń, Bydgoszcz, Płock, Białystok, Lublin, Łódź, Kraków.

Pierwsza nagroda trafia do Gdyni, druga do Gdańska, trzecia do Poznania.

Najlepszy włodarz - gminy do 5 tysięcy mieszkańców.

Wyróżnienia: Zdzisław Mierzejewski, Ojrzeń oraz Adam Górecki, Czarny Bór.

Nagrody otrzymują: pierwszą – Marcin Skonieczka (Płużnica), drugą – Olga Roszak-Pezała (Mielno), trzecią – Artur Tusiński (Podkowa Leśna).

Włodarz – gminy wiejskie powyżej 5 tysięcy mieszkańców

Wyróżnienia: Małgorzata Bednarek (Bobrowniki); Tomasz Hubert Kandziora (Reńska Wieś), Mateusz Alojzy Lichosyt (Lipnica Wielka), Bogumiła Lewandowska-Siwek (Baranów), Damian Sławski (Miedziana Góra), Sławomir Kopacz (Bieliny), Bogusław Król (Zielonki).

Miejsce 1. Krzysztof Harmaciński (Iława), 2. Piotr Dragan (Wisznice), 3. Anna Mołodciak (Kłodawa).

Najlepszy włodarz gminy miejsko – wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców

Wyróżnienia: Elżbieta Radwan (Wołomin), Grzegorz Benedykciński (Grodzisk Mazowiecki), Krzysztof Wolny (Międzychód), Łukasz Puźniecki (Polkowice), Paweł Lichtański (Iłowa), Grzegorz Kubik (Rawicz), Wacław Ligęza (Bobowa).

Miejsce 1. Igor Bandrowicz (Prusice), 2. Jacek Zbigniew Lipiński (Aleksandrów Łódzki), 3. Krzysztof Chaciński (Radzymin).

Najlepszy włodarz gminy miejskie do 100 tys. mieszkańców

Wyróżnienia: Rafael Rokaszewicz (Głogów), Rafał Piech (Siemianowice Śląskie), Waldemar Socha (Żory), Jerzy Łużniak (Jelenia Góra), Beata Moskal-Słaniewska (Świdnica), Tomasz Matuszewski (Sanok), Janusz Stankowiak (Starogard Gdański).

1. Jarosław Górczyński (Ostrowiec Świętokrzyski), 2. Krzysztof Kosiński (Ciechanów), 3. Tomasz Andrukiewicz (Ełk).

Najlepszy włodarz gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców

Wyróżnienia: Marcin Krupa (Katowice), Andrzej Nowakowski (Płock), Rafał Bruski (Bydgoszcz), Roman Szełemej (Wałbrzych), Tadeusz Truskolaski (Białystok), Jacek Majchrowski (Kraków), Krzysztof Żuk (Lublin).

1. Wojciech Szczurek (Gdynia) i ex aequo 1. Jacek Jaśkowiak (Poznań), 2. Aleksandra Dulkiewicz (Gdańsk), 3. Hanna Zdanowska (Łódź).

Liderzy Dobrych Praktyk

Wyróżnienia dla Liderów Dobrych Praktyk to nagroda za oryginalne inicjatywy samorządów, które warto powielać.

W kategorii Edukacja wyróżnienia otrzymują: Bydgoszcz, Ełk, Kobylnica, Marki.

W kategorii Zdrowie i opieka: Bieliny, Gdynia, Kraków .

W kategorii Środowisko: Aleksandrów Łódzki, Czarny Bór, Ełk, Rybnik