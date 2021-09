Ponad rok po starcie programu kierownictwo największej spółki gazowej wydaje się bardziej sceptyczne co do szans na szybkie wdrożenia tej technologii. – Odpowiedź, jak dużo będzie można wodoru bezpiecznie zatłaczać do sieci gazowniczej, jeszcze przed nami. Literatura przedmiotu wskazuje, że to może być od kilku do nawet 20 proc. – powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński zapytany o to przez DGP na czwartkowej konferencji prasowej. Na razie spółka jest na etapie tworzenia stanowiska do badań wodorowych w swoim warszawskim laboratorium, gdzie mają być prowadzone testy mieszanek gazu ziemnego z wodorem i biometanem, oraz przygotowań do uruchomienia pilotażowego projektu w Odolanowie, gdzie powstaje instalacja do produkcji zielonego wodoru z wykorzystaniem energii słonecznej.