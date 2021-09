Niedługo po zapowiedziach o zainteresowaniu technologią SMR (Small Modular Reactor) ZE PAK podpisał umowę, która przy sprzyjających wiatrach już w 2026 lub 2027 r. może doprowadzić do rozpoczęcia budowy małych reaktorów na terenie elektrowni Pątnów. To kolejna tego typu umowa ze spółką najbogatszego Polaka Michała Sołowowa. Wcześniej przekonał on do małego atomu Orlen. Według naszych nieoficjalnych informacji następnymi podmiotami, które mogą nawiązać współpracę z należącą do Sołowowa Synthos Green Energy, są spółki ciepłownicze. Z podpisanej z ZE PAK umowy cieszy się japońsko -amerykański GE Hitachi Nuclear Energy, który może być dostawcą technologii SMR na polski rynek.