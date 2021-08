GE Renewable Energy ma być partnerem technologicznym Orlenu, bo jest to jeden z wiodących na świecie producentów turbin dla morskich wiatraków. Spółka ma fabrykę łopat do turbin wiatrowych w Goleniowie. GE produkuje Haliade-X, najsilniejszą turbinę na świecie o mocy nawet 14 MW. Jest też wykonawcą nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka, który ostatecznie będzie na gaz, a nie na węgiel. Jak podkreśla kierownictwo Orlenu, morska energetyka wiatrowa jest jednym z filarów zielonej transformacji tej spółki. Do 2030 r. planuje ona zainwestować w nisko i zeroemisyjne projekty energetyczne, w tym w offshore, 47 mld zł.

Obecny na podpisaniu porozumienia wicepremier Jacek Sasin powiedział, że polska gospodarka jest w związku z transformacją energetyczną w „historycznym momencie”. – To wielkie wyzwanie inwestycyjne, ale też wielkie szanse na pozyskiwanie nowych technologii i tworzenie nowych miejsc pracy. Wyzwanie dla państwa, ale też dla polskich firm – mówił Sasin. Podkreślał, że inwestycje takie jak offshore oznaczają wejście Polski do „gospodarki przyszłości”, w której zatrudnienie mogą znaleźć pracownicy odchodzący z sektora wydobywczego.

– Orlen na pewno będzie starał się o więcej koncesji. Chciałbym zaznaczyć, że patrzymy na cały basen Morza Bałtyckiego. To nie jest tylko kwestia koncesji w Polsce – mówił dziennikarzom po podpisaniu porozumienia z GE Daniel Obajtek. Wyraził nadzieję na to, że koncesje zostaną przydzielone do końca roku.

Dlaczego liczba koncesji jest ważna? Bo przy odpowiedniej planowanej mocy wiatraków na Bałtyku GE może rozbudować produkcję turbin w Polsce, z czego skorzystają też krajowi podwykonawcy. Orlen chce, by docelowo mieli oni 50–60 proc. udziału w dostawach (tzw. local content). Obajtek nie chciał jednak zdradzić, w ile koncesji celuje jego spółka, natomiast prezes GE Renewable Energy Jérôme Pécresse powiedział DGP, że aby jego firma mogła myśleć o rozbudowie, musiałoby to być 5–6 GW mocy na morzu. – Nie ma tu magicznej liczby, ale gdy nasz dostawca stawia fabrykę dla nas, trzeba zazwyczaj zapewnić mu produkcję na trzy lata do przodu, jest to więc 5–6 GW. Prawdopodobnie to jest minimum, jakiego potrzebujemy, by zacząć inwestować – powiedział Pécresse.