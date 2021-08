Prawdopodobieństwo zaakceptowania takiej propozycji programu jest niskie. Aby przeciwdziałać ryzyku objęcia magazynów energii obszarem monopolu, wspomniana dyrektywa rynkowa (pomimo upływu terminu wciąż nie została implementowana do prawa krajowego) zasadniczo zakazuje operatorom bycia właścicielami instalacji. Wyjątkowo dane państwo członkowskie może na to zezwolić po przeprowadzeniu otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury przetargowej, w ramach której żaden podmiot nie uzyskał prawa do realizacji podobnej inwestycji zintegrowanej z siecią celem świadczenia usług na rzecz operatora. Nawet w takim przypadku magazyny te mogłyby być prowadzone przez operatorów sieci jedynie przejściowo oraz służyć właściwie wyłącznie do reaktywnego przywrócenia bezpieczeństwa sieci w sytuacjach awaryjnych, a nie potrzebom bilansowym czy też celom regulacji systemu.