Wysokie ceny gazu na światowych rynkach nie pozostają bez wpływu na globalną strukturę źródeł energii. W wielu krajach głównym beneficjentem tego stanu rzeczy jest węgiel. We wspomnianych USA udział tego surowca w wytwarzaniu prądu wzrósł z ok. 17 proc. w pierwszym półroczu 2020 r. do niemal jednej czwartej w tym roku. Według Andy’ego Sommera, analityka szwajcarskiego koncernu energetycznego Axpo, zużycie węgla wzrosło znacząco także w Europie – z 10 do ok. 15 proc., co przypisuje on przede wszystkim wspomnianym ograniczeniom w dostawach gazu. Aż tak drastycznej węglowej zwyżki nie potwierdzają wprawdzie dane think tanku Ember, z których wynika, że w maju był on tylko o 1 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. Zwiększenie udziału węgla w miksach widać jednak w poszczególnych krajach, dla których węgiel pozostaje głównym energetycznym „odwodem”, takich jak Bułgaria, Rumunia, Czechy, Niemcy, Grecja czy Holandia. Według części analityków podobny trend może odnotować w najbliższym czasie Wielka Brytania, która do tej pory zaspokajała podwyższony popyt na energię przede wszystkim gazem i zamierza całkowicie wygasić swoją energetykę węglową do 2024 r. Nieznaczny wzrost, mimo szybkiej rozbudowy OZE i spadającej coraz bardziej rentowności energetyki węglowej, widać także w Polsce – węgiel odpowiadał w pierwszych miesiącach br. za 75 proc. naszej generacji wobec 73 proc. w tym samym okresie roku ubiegłego.