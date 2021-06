– Skierowaliśmy do urzędu żeglugi wniosek o rewizję zgody na ten projekt z punktu widzenia nowych ustaleń naukowych w sprawie śladu klimatycznego związanego z emisjami metanu, do których dochodzi przy wydobyciu, przetwarzaniu i przesyle gazu ziemnego, oraz z punktu widzenia niemieckich celów klimatycznych – mówi DGP szef organizacji Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-Kraenner. Jak dodaje, jeśli wniosek zostanie odrzucony, ekolodzy odwołają się do sądów, które – w świetle niedawnego wyroku sądu konstytucyjnego i związanego z nim podniesienia ambicji rządowych – mogą przyznać im rację. – Uważamy, że stanowisko Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe przechyla szalę w sprawie NS2 na naszą korzyść. Jego konsekwencją jest de facto nowy, bardziej ograniczony „budżet” emisji, które pozostały nam do wykorzystania. Wierzymy, że sądy wezmą to pod uwagę. W takim przypadku, nawet jeśli gazociąg zostanie ukończony we wrześniu, jak przewiduje to najbardziej optymistyczny scenariusz wykonawcy NS2, może nie otrzymać pozwolenia na rozpoczęcie przesyłu. A przynajmniej narzucone mu zostaną kolejne twarde restrykcje ograniczające jego oddziaływanie na klimat, które uderzą w jego rentowność – podkreśla Müller-Kraenner.