Zmiany obejmą również umowy, które dostawca energii zawiera z odbiorcą końcowym. Ustawodawca proponuje wprowadzenie obowiązku streszczania kluczowych warunków umowy w taki sposób, by były one zrozumiałe dla konsumenta. Niezbędne minimum zakresu informacji będzie zawarte w przepisach. To jedna ze zmian, która ma wzmocnić pozycję konsumenta i zapewnić mu poszanowanie jego praw. Dostawca będzie musiał także informować z wyprzedzeniem o planowanych podwyżkach w zakresie dostawy energii i ich przyczynach. Termin ten wyniesie odpowiednio: miesiąc dla odbiorców w gospodarstwach domowych i dwa tygodnie w innych przypadkach. Lepiej chronione mają być osoby, których nie stać na opłacanie rachunków. Zanim prąd w gospodarstwie domowym zostanie odłączony, dostawca będzie musiał poinformować o możliwych metodach rozwiązania problemu, np. o alternatywnych planach płatności.