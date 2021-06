Wkrótce przedstawiony ma zostać projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii regulujący m.in. status prosumenta zbiorowego - poinformowała we wtorek wiceszefowa MRPiT Anna Kornecka. Dodała, że z MKiŚ trwają negocjacje co do nowego systemu opustów.

Resort rozwoju, pracy i technologii informował w lutym PAP, że pracuje nad nowelizacją przepisów ustawy o OZE dot. prosumentów. Kornecka poinformowała na wtorkowej konferencji prasowej, że resort ma już kompletną regulację prawną dotyczącą prosumenta zbiorowego i wirtualnego, zakładającą też nowy model opustu, czyli rozliczeń z prosumentami. Przedsiębiorcy jak prosumenci, ale nie wszyscy to honorują Zobacz również Zgodnie z obowiązująca ustawą, sprzedawca energii rozlicza prosumenta w stosunku ilościowym 1 do 0,7 energii wprowadzonej do sieci wobec energii pobranej, a w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 10 kW prosumenci rozliczani są w stosunku ilościowym 1 do 0,8. Od końca sierpnia 2019 roku system prosumencki został rozszerzony na prosumentów biznesowych. "Jesteśmy w toku uzgodnień z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, które zaproponowało nieco odmienny sposób regulacji opustowej związanej z kwestiami prosumpcji. W najbliższych dniach będziemy się starali zakomunikować jaka jest nasza nowa wizja tego modelu opustowego, bo będziemy chcieli pogodzić rozwiązania MKiŚ z naszymi (MRPiT - PAP). Mam nadzieje, że lada moment (projekt - PAP) ujrzy światło dzienne" - powiedziała wiceminister Kornecka.