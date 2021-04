Zestawienie konkurencyjnych strategii dążenia Polski do neutralności klimatycznej – z udziałem energetyki nuklearnej lub bez niego – to najważniejszy element przedstawionej wczoraj analizy Aurora Energy, międzynarodowej firmy analitycznej specjalizującej się w rynku energetycznym. Według niej w 2050 r. możliwe byłoby wyprodukowanie przez nasz kraj ponad 80 proc. prądu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Brakujące kilkanaście procent mocy stabilizujących mogłyby zapewnić elektrownie i elektrociepłownie wodorowe oraz gazowe wyposażone w system wychwytu i magazynowania zanieczyszczeń. W przypadku realizacji planu maksimum dotyczącego atomu, a więc budowy reaktorów o łącznej mocy 9 GW, udział OZE może być nieco mniejszy, na poziomie 71 proc. W ocenie ekspertów Aurory nie oznacza to jednak, że taki model miksu jest bezpieczniejszy czy bardziej ekonomiczny. Jak przekonują, stabilizacja systemu opartego w ponad dwóch trzecich na źródłach odnawialnych w dalszym ciągu wymagać będzie rozbudowy mocy gazowych i wodorowych. Bezemisyjna produkcja wodoru wymaga prądu – tańszego w przypadku wykorzystywania nadwyżek z OZE, a droższego w przypadku atomu. Miks z udziałem atomu oznaczać może – ich zdaniem – nawet o 20 proc. wyższe ceny elektryczności w hurcie, a w konsekwencji większy import prądu.

Scenariusze transformacji polskiej energetyki bez polegania na atomie nie po raz pierwszy pojawiają się w debacie ekspertów. Pod koniec marca swoje rekomendacje opublikowała Fundacja Instrat. Think tank nie uwzględnił w swojej analizie atomu, ponieważ – jak ocenili eksperci – dotychczasowe opóźnienia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz porównywalnych projektów realizowanych w UE wskazują, że bardzo mało prawdopodobne będzie uruchomienie elektrowni jądrowej do 2040 r. Według fundacji moce węglowe mogą zostać zastąpione odnawialnymi uzupełnionymi o magazyny energii. Wcześniej na alternatywne ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej pokazywało w swoich analizach także Forum Energii.

Filip Piasecki z Aurory odpowiada, że system z udziałem energetyki jądrowej i tak będzie potrzebował niedojrzałych dziś technologii magazynowania energii: – To nie jest tak, że istnieje scenariusz OZE wspieranych niedojrzałymi technologiami, a z drugiej system w 100 proc. oparty na atomie. Energetyka jądrowa jest przystosowana do pracy w podstawie, ale nie odpowiada nam na pytanie, co robimy w szczytach zapotrzebowania na energię. W obu scenariuszach mamy do czynienia z dużym udziałem OZE i ogromnym poziomem zapotrzebowania na prąd. Atom nie rozwiązuje też naszych problemów choćby z produkcją ciepła – mówi.

Zdaniem Marcina Pop kiewicza, analityka megatrendów i współtwórcy portalu Ziemia na rozdrożu, nie ma jednej ścieżki do neutralności klimatycznej, a polska transformacja jest możliwa do przeprowadzenia tak z atomem, jak i bez. – Trudno powiedzieć, który wariant jest najlepszy, bo to będzie zależało m.in. od postępu technologicznego, dynamiki kosztów i regulacji. A także od wag, które przypiszemy efektywności kosztowej redukcji emisji, jej tempu, korzyściom dla polskiej gospodarki, bezpieczeństwu energetycznemu itd. Atom to po prostu jedna z technologii, które mamy do dyspozycji, ze swoimi plusami i minusami – mówi DGP.