Co do zasady pieniędzy z funduszu odbudowy nie będzie można przeznaczyć na inwestycje w paliwa kopalne, ale w wytycznych zapisano, że od tej reguły będzie można stosować wyjątki dotyczące wytwarzania energii lub ciepła z wykorzystaniem gazu ziemnego oraz związanej z nim infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. Ma to szczególne znaczenie dla państw mających przed sobą wyzwanie odchodzenia od wysokoemisyjnych źródeł, w tym węgla. – To oznacza, że gaz co do zasady nie będzie mógł być finansowany, ale już przechodzenie z węgla na gaz w elektrociepłowniach tak – mówi nasze źródło w UE . Przy czym nie będą to „przepalone pieniądze”, bo finansowana z funduszu odbudowy infrastruktura gazowa ma być realizowana tak, by w przyszłości mogła być wykorzystana pod wodór. Negocjacje nad ostatecznym kształtem technicznych wytycznych trwały trzy miesiące.