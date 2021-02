Ekolodzy wskazują, że uruchomienie gazociągu jest sprzeczne z celami klimatycznymi UE . NS2 w każdym roku ma dostarczać do 55 mld m sześc. gazu, co przekłada się na ponad 100 mln t ekwiwalentu dwutlenku węgla, porównywalne z roczną emisją gazów cieplarnianych Belgii i ponad 25 proc. emisji Polski. Zmagazynowanie tej ilości CO2 z atmosfery wymagałoby posadzenia 1,8 mld drzew i odczekania 10 lat. Dorosły las mógłby zrównoważyć te emisje w ciągu roku, tyle że musiałby pokryć ponad 500 tys. km kw., mniej więcej tyle, co powierzchnia Francji. Emisje z gazu pochodzącego z NS2 można byłoby też zaoszczędzić, produkując energię z OZE. Skutek ten osiągnęłyby w ciągu roku 23 tys. turbin wiatrowych.

Nawet jeśli uznać rolę gazu jako paliwa pomostowego w transformacji energetycznej, neutralność klimatyczna wymaga jego wygaszenia wcześniej niż za 50 lat, a na taki czas jest zaprojektowany NS2. Ale naukowcy mają wątpliwości, czy rzeczywiście ten surowiec stanowi mniejsze zło. Do emisji towarzyszących jego spalaniu trzeba dodać te związane z ulatnianiem się metanu przy produkcji i przesyle. Jego oddziaływanie było niedoszacowane, bo utrzymuje się w atmosferze krócej niż CO2, ale w perspektywie 20 lat ma ponad 80-krotnie większy wpływ na klimat niż on. Nawet niewielkie wycieki gazu mogą mieć poważne konsekwencje. A najbliższe dekady będą kluczowe, bo zadecydują, czy przekroczone zostaną punkty krytyczne zmian klimatu.

O ile ślad związany ze spalaniem gazu przesyłanego przez NS2 łatwo oszacować, to w przypadku emisji metanu trudno o precyzję. Jeśli przyjąć średnie emisje związane z wydobyciem gazu w Rosji podawane przez naukowców z Oksfordu, wydobycie 55 mld m sześc. błękitnego paliwa oznacza, że do atmosfery trafi kilkanaście milionów ton ekwiwalentu CO2. Do tego należy doliczyć emisje towarzyszące przesyłowi, skorelowane z długością rurociągu. Przy założeniu, że NS2 będzie spełniał normy typowe dla gazociągów europejskich i gdyby posłużyć się konserwatywnymi szacunkami branży (568 kg metanu na 1 km rocznie), oznacza to emisje o krótkoterminowym (do 20 lat) oddziaływaniu na klimat porównywalnym z ponad 100 mln t CO2.