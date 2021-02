Może to być przypadek, ale niewykluczone jest też, że to oznaka możliwych zbieżności polsko-francuskich interesów w europejskiej energetyce. W obliczu przyspieszenia polityki klimatycznej Warszawa zdaje się upatrywać możliwości zastąpienia węgla atomem, ale do niedawna wyglądało na to, że stawia na technologię i kapitał ze Stanów Zjednoczonych . Do niedawna trudno też było o tak otwartą krytykę NS2, zwłaszcza że w projekcie poza spółkami z Rosji i Niemiec bierze udział francuskie Engie.