Wydaje się, że 10 lat to długo, ale inwestycje energetyczne są bardzo czasochłonne, a ich realizacja pozostawia częstokroć wiele do życzenia. Tytułem przykładu można wskazać, że zgodnie z unijnymi założeniami, do końca 2020 r. w Polsce powinno zostać zarejestrowanych 50 tys. samochodów elektrycznych, a zostało… około 10 tys. Zrealizowano więc jedynie 20 proc. założonego celu. Być może do końca 2022 r. zostanie osiągnięte 100 proc., ale już teraz należy brać pod uwagę, że do końca 2025 r. został wyznaczony nowy cel – powinien zostać zarejestrowany 1 mln samochodów elektrycznych. Nie wspominając już o tym, że głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal) jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla, a więc tzw. neutralności klimatycznej w całej UE , do końca 2050 r.