Od kilku dni w stolicy dochodzi do kolejnych awarii, wskutek których mieszkańcy muszą mierzyć się z przerwami w dostawach ciepła. Mimo mrozów w różnych dzielnicach brakowało ogrzewania. Veolia Energia Warszawa, zarządzająca siecią ciepłowniczą w mieście, przyczyn serii awarii dopatruje się we wcześniejszej awarii elektrociepłowni Żerań. Według właściciela EC Żerań, PGNiG Termika, seria awarii z tą usterką nie ma związku.

Wraz z kolejnymi awariami sieci powróciły głosy na temat kwestii prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, do której doszło w 2011 roku. SPEC przejęła Dalkia Polska, której Veolia Energia Warszawa jest następcą prawnym. We wtorek wiceminister klimatu i środowiska, były warszawski radny Jacek Ozdoba (Solidarna Polska) poinformował, że w resorcie powstał zespół roboczy ds. prywatyzacji sieci ciepłowniczej w stolicy, którego celem jest m.in. sprawdzenie, czy ta sprzedaż się opłacała.

Do kwestii prywatyzacji SPEC-u w rozmowie z PAP odniósł się również radny PiS, zdaniem którego kolejne awarie w stolicy są niepokojące. Klimiuk zwrócił uwagę, że do mniejszych lub większych awarii dochodzi praktycznie co roku i, jak mówił, powtarza się wtedy ten sam scenariusz - "gdy nadchodzą prawdziwe mrozy, coś się psuje, coś nie działa".

"To pokazuje niedobrą politykę miasta, której najlepszym przykładem była sprzedaż SPEC-u, czyli pozbywanie się nieruchomości i różnego rodzaju zakładów użyteczności publicznej, kierowanie ich w prywatne w ręce i potem umywanie rąk, że +co złego to nie my+" - powiedział Klimiuk. Jego zdaniem, w przypadku SPEC-u "Warszawa zabrała sobie z rąk wiele narzędzi, którymi mogłaby tego typu sytuację naprawić".

Jak podkreślił radny, według prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w Veolii rok temu przeprowadzono audyt i wszystko było w porządku. "Skoro jednak do awarii ciągle dochodzi, to znaczy, że albo audyt został źle przeprowadzony, albo że nie zostały wyciągnięte odpowiednie wnioski" - zaznaczył.

Sprzedaż SPEC-u Klimiuk nazwał "grzechem pierworodnym" w tej sytuacji. "Była to sprzedaż po zaniżonej cenie i wbrew woli warszawiaków. Wtedy zbierano podpisy pod referendum w tej sprawie, ale miasto w atmosferze skandalu to unieważniło, uzasadniając, że część podpisów jest niewłaściwa. Dziś mamy efekty tej prywatyzacji" - powiedział.

Radny nawiązał w ten sposób do głosowania sprzed niemal 10 lat, gdy odrzucono wniosek PiS o przeprowadzenie referendum, w którym jedno z pytań brzmiałoby: "Czy jesteś przeciw sprzedaży przez m.st. Warszawa Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SPEC S.A.?". Pozostałe dotyczyły obowiązywania cen biletów, cen wody i opłat za żłobki. W informacji ratusza z tego czasu czytamy m.in., że radni uznali wniosek za niezgodny z prawem, ponieważ nie został poparty przez wymaganą liczbę osób, a zaproponowane w nim pytania dotyczyły spraw już rozstrzygniętych i zawierały "nierzetelne informacje". Na tym samym posiedzeniu radni - głosami PO przy sprzeciwie PiS i SLD - zgodzili się na prywatyzację SPEC-u.

Do wiązania kolejnych awarii ze sprzedażą SPEC-u w rozmowie z PAP odniósł się szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy. "To absolutna bzdura. Politycy PiS i pisowski rząd udowadniają tylko w tej chwili, że nie radzą sobie z aktualnymi, istniejącymi problemami i epidemią COVID-19" - ocenił Szostakowski.

"Stawianie ideologicznej tezy, że sprywatyzowane usługi działają gorzej, to po prostu bzdura" - podkreślił radny KO.

Wiceminister Ozdoba, uzasadniając we wtorek powołanie zespołu roboczego, wskazywał, że od 2011 r. podmiot prywatny realizuje zadania, które wcześniej były związane z działaniami miasta. "Uważamy, że po tylu latach warszawiakom należy się odpowiedź, czy ta prywatyzacja - w mojej ocenie jeden z największych skandali warszawskiej PO - była z punktu widzenia już wielu lat opłacalna i czy była dobrą decyzją" - podkreślał.

Sama Veolia Energia Warszawa, w odpowiedzi na słowa wiceministra, wskazywała we wtorek, że w okresie ostatnich 8 lat średnioroczna liczba awarii zmalała o ok. 40 proc. Zapewniała ponadto, że sprzedaż SPEC w 2011 r. przeprowadzona była w transparentny sposób, a Dalkia jako nabywca złożyła najlepszą ofertę. "Realizacja umowy sprzedaży SPEC została skontrolowana i rozliczona w 2020 r." - podkreślono w oświadczeniu firmy.