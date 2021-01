Budowa do 11 GW mocy na morzu do 2040 r. ma kosztować nawet 150 mld zł i będzie jednym z największych projektów energetycznych w Polsce (jeśli ruszy podobnie wyceniany atom). Współpraca i wspólna spółka celowa w tak dużej inwestycji OZE może być więc pierwszym krokiem w kierunku połączenia kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych, po wydzieleniu z nich aktywów węglowych. Wówczas ich główną specjalizacją będzie właśnie OZE. – To prawda, zauważalna jest spójność porozumienia w sprawie offshore z ewentualnymi planami połączenia wolnych od węgla spółek energetycznych – mówi DGP Aleksander Śniegocki z think tanku WiseEuropa. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę skalę inwestycji, współpraca w obszarze morskich farm wiatrowych ma sens. – Istotne tutaj będzie doświadczenie zebrane przy pierwszych projektach offshore przez PGE. Dla pozostałych dwóch spółek połączenie sił z tym koncernem jest korzystne – dodaje.