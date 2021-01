Pierwsza rzecz, jaka zwraca więc uwagę w polskiej strategii, to relatywnie skromna kwota 14,7 mld zł inwestycji w projekty wodorowe na przestrzeni dekady. Na konferencji w czwartek przedstawiciele ministerstwa sugerowali, że to realistyczna ocena tego, ile nowej technologii jest w stanie wchłonąć gospodarka. Uwzględniając wodorową hojność Brukseli i biorąc pod uwagę to, że Polska musi znaleźć czystą alternatywę dla paliw kopalnych w energetyce i transporcie, zdaje się to planem umiarkowanym.