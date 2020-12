Dlatego największe gospodarki UE już zaplanowały wielomiliardowe wydatki. Strategia wodorowa Niemiec opiewa na 9 mld euro. Berlin planuje w ciągu najbliższej dekady rozwinąć swój potencjał produkcji zielonego wodoru do 5 GW. Na wodór chce też stawiać Francja, która zakłada na razie inwestycje na poziomie 7 mld euro i osiągnięcie w ciągu 10 lat mocy produkcyjnych rzędu 6,5 GW. Paryż chce do wytwarzania wodoru wykorzystywać także atom. W Polsce o zwiększeniu roli wodoru i wykorzystaniu do jego produkcji nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych mówił projekt polityki energetycznej do 2040 r., ale nie poszły za tym konkrety.

Wodorowym pomysłom towarzyszą jednak wątpliwości. Ekolodzy obawiają się, że jest on koniem trojańskim sektora paliw kopalnych, który ma umożliwić koncernom dostęp do środków na transformację energetyczną. Zwracają uwagę, że wprowadzenie wodoru do unijnych strategii odbyło się w ciągu zaledwie kilku miesięcy, bo jeszcze na początku roku w harmonogramie prac KE nie było o nim ani słowa, a w lobbing zaangażowane są wielkie firmy paliwowe, m.in. norweski Equinor.

Podnoszone są również wątpliwości co do efektywności energetycznej wodoru oraz fakt, że przeznaczenie zbyt dużej ilości OZE do jego produkcji może spowolnić dekarbonizację. Spekuluje się wreszcie, że jednym z kluczowych dostawców wodoru na rynek europejski w okresie przejściowym może stać się Rosja – pomimo faktu, że nie jest on tam produkowany w sposób niskoemisyjny, a do jego przesyłu może w przyszłości posłużyć Nord Stream. Z kolei uczynienie najważniejszym dostawcą zielonego wodoru państw Afryki i Bliskiego Wschodu grozi według części ekspertów nadmierną eksploatacją zasobów tych regionów i utrwaleniem panującego w nich zjawiska ubóstwa energetycznego.

To wszystko sprawia, że napęd wodorowy w pierwszej kolejności znajduje swoją niszę w logistyce. W grudniu porozumienie w sprawie uruchomienia masowej produkcji wodorowych ciężarówek podpisali potentaci z branży: Daimler Truck, Iveco, OMV, Shell i Volvo, którzy zaangażują się też w budowę stacji tankowania. Po 2025 r. auto ma wejść do masowej produkcji. Z kolei należąca do Toyoty spółka Hino zapowiedziała właśnie, że w 2021 r. pilotażowo wdroży do wybranych sieci sklepów wodorowe auta dostawcze z ładownością do 3 ton. Kupnem akcji portugalskiego CaetanoBus Toyota dała znać, że zamierza wejść także na europejski rynek autobusów. W tym segmencie działa już produkowany w Polsce Solaris. Niedawno poinformowano, że do października 2021 r. dostarczy do Hamburga pięć wodorowych pojazdów. Jesienią pierwsze takie autobusy mają też trafić do szwedzkiego Sandviken.