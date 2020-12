Pierwszy wyjątek dotyczy ich ustalania dla gospodarstw domowych „dotkniętych ubóstwem energetycznym”, a drugi pozwala na interwencję państwa w okresie przejściowym w dochodzeniu do „skutecznej konkurencji” między dostawcami. Ale stosowanie taryf po wdrożeniu dyrektywy będzie już nieco utrudnione. Będą musiały one być m.in. ograniczone w czasie i proporcjonalne, a dodatkowo stosujące je państwa będą musiały tłumaczyć się Komisji Europejskiej.

O uwolnienie rynku energii zapytaliśmy też prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina. To on zatwierdza taryfy dla gospodarstw domowych. ‒ Dane URE pokazują, że ok. 60 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych korzysta z taryf zatwierdzanych przez prezesa URE, natomiast pozostałe 40 proc. odbiorców wybrało oferty rynkowe.

Oznacza to, że rynek sam się stopniowo uwalnia i zmierza do sytuacji, w której regulowana taryfa pozostanie tylko dla tych odbiorców, którzy faktycznie potrzebują ochrony , ponieważ np. dotyka ich problem ubóstwa energetycznego – odpowiedział DGP Gawin.

Eksperci, z którymi rozmawiał DGP, nie mają wątpliwości, że ceny energii w Polsce – uwolnione bądź nie – będą rosły. Wzrosną już znacznie w przyszłym roku, na co wpływ będzie mieć nie tylko wzrost taryf sprzedażowych (o ok. 3,5 proc.), lecz także nowe opłaty na rachunkach odbiorców (OZE i mocowa). W sumie rachunki zwiększą się o ponad 10 proc., a do tego dojdzie taryfa dystrybucyjna, której prezes URE jeszcze nie zatwierdził. W związku z tym, jak zaznacza w rozmowie z DGP szef praktyki energetycznej w kancelarii Kochański & Partners Wojciech Wrochna, rząd nie chce nagle uwalniać cen prądu, bo obawia się dodatkowych kosztów dla odbiorców indywidualnych. – A wydaje się, że tendencja na najbliższe lata jest taka, że koszty wytwarzania prądu będą rosły w związku z konieczną modernizacją polskiej energetyki – wskazał prawnik. Zauważył, że dopóki w Polsce są taryfy zatwierdzane przez URE, będzie presja, aby koszt niższej ceny dla gospodarstw domowych był pośrednio przerzucany na kontrolowane przez Skarb Państwa spółki energetyczne, które z kolei w przypadku braku mechanizmów regulacyjnych będą musiały odbijać to na cenach dla przedsiębiorstw. W przypadku zniesienia taryfikowania, zaznacza prawnik, koszty ochrony tzw. odbiorców wrażliwych będzie ponosić państwo w ramach pomocy społecznej.