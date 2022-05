Jest to kolejny przykład zainteresowania kredytodawców formułą BNPL (buy now pay later, czyli kup teraz zapłać później). Niecałe dwa tygodnie temu przygotowanie takiego rozwiązania zapowiedział PKO Bank Polski, największy gracz na naszym rynku bankowym. Ma być gotowe w drugiej połowie roku. Od kilku lat usługę BNPL oferuje ING Bank Śląski we współpracy z czeską firmą Twisto.

Płatności odroczone to szybko rosnący biznes. Według jednego z raportów w Polsce w ciągu najbliższych lat skala transakcji z wykorzystaniem BNPL co roku będzie się powiększała niemal o połowę i z niespełna 400 mln dol. w 2021 r. urośnie do 7,9 mld dol. w 2028 r. Część graczy na rynku handlu internetowego stawia na własne rozwiązania. Najbardziej dobitnym przykładem jest rozwiązanie wprowadzone przez Allegro, największego gracza na krajowym rynku e-commerce. Firma poinformowała kilka dni temu, że w I kw. tego roku w ramach Allegro Pay udzieliła pożyczek na kwotę niemal 965 mln zł. To wzrost o 440 proc. w skali roku.

Z usługami typu BNPL wiążą się również zagrożenia. – Są to usługi, które w bardzo łatwy sposób mogą wpędzać niedoświadczonych konsumentów, np. młodych ludzi, w spiralę zadłużenia. Usługa polegająca na odroczonej płatności jest łatwo dostępna dla klienta. Klient ma od razu w sklepie opcję kupienia na kredyt. Wszystko jest de facto w porządku, jeżeli ten kredyt zostanie spłacony w terminie odroczenia. Problem pojawia się wtedy, gdy te terminy miną i włączą się opcje podwyższonych oprocentowań i pewnego uwiązania klienta do tego kredytu – podkreślał kilka miesięcy temu po posiedzeniu sejmowej podkomisji do spraw przeciwdziałania praktykom monopolistycznym i ochrony praw konsumenta Paweł Zagaj, zastępca rzecznika finansowego. – To nie jest praktyka, którą my w tym momencie piętnujemy. To bardziej spostrzeżenie na rynku czegoś, co się pojawia i zaczyna być rzeczywiście zauważalne. Często jest to usługa oferowana przez firmy fintechowe. One mogą mieć wpływ na poziom zadłużenia czy popularyzację brania kredytu, ponieważ nie myśli się wtedy, że to w ogóle jest kredyt – zaznaczał.