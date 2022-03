Czy w razie wojny cyberwojsko nas obroni? Czy np. firma będąca celem cyber ataku może wtedy liczyć na WOC, czy raczej powinna liczyć na siebie? A obywatele? – Nie chciałbym, żeby wszyscy podeszli do tego tak, że skoro powstały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, to ja już nie muszę robić w cyberbezpieczeństwie nic – odpowiada gen. Karol Molenda. – To byłoby bardzo mylne, a wręcz niebezpieczne – ostrzega. – To trochę tak, jakbyśmy w niebezpiecznej dzielnicy nie zamykali drzwi do domu, wychodząc z założenia, że przecież jest policja i wyłapie wszystkich przestępców – porównuje, podkreślając, że cyberbezpieczeństwo jest grą zespołową.