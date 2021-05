Brak elektronicznego obiegu dokumentów, sprzętu i oprogramowania, a co za tym idzie doświadczenia przy projektach w postaci cyfrowej – to główne bariery sprawnego funkcjonowania procesu inwestycyjnego w postaci cyfrowej – wyni ka z ankiety przeprowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dlatego prace w urzędach ruszyły pełną parą. Mowa o inwestycjach w odpowiedni sprzęt służący obsłudze nowych formatów danych cyfrowych. Bo jak mówią urzędnicy , zaawansowana grafika wymusza stosowanie odpowiednich monitorów czy wydajniejszego sprzętu.

– Podjęliśmy działania w zakresie doposażenia w sprzęt komputerowy o lepszych parametrach technicznych do obsługi nowych zadań. Planujemy też szkolenia pracowników. Chcemy, by wzięli udział w tych organizowanych przez resort rozwoju – wyjaśnia Janusz Korczak-Ziołkowski, architekt miasta i kierownik referatu architektury i budownictwa w Piotrkowie Trybunalskim.

Podobnie jest w innych samorządach, które nie kryją, że czekają je duże zmiany w funkcjonowaniu. Muszą bowiem nie tylko zainstalować i skonfigurować nowy sprzęt, lecz także opracować procedury udostępniania cyfrowych akt postępowania administracyjnego, w tym stronom nieprzystosowanym do cyfrowego obiegu dokumentów.

Zdaniem samorządów gra jest jednak warta świeczki i nie zamierzają na niej oszczędzać mimo okrojonych z powodu pandemii budżetów. Jak zauważa Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni, wprowadzenie przepisów pozwalających na elektroniczne procedowanie spraw wydaje się idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcieliby je załatwić online, bez konieczności udawania się do urzędu.

– Cyfryzacja oznacza przyspieszenie procedur oraz ich ujednolicenie, a także daje możliwość odejścia od dokumentów w formie papierowej. Wprowadzenie tego rozwiązania oznacza również uproszczenie w zakresie załączników, które mogą być kopiami dokumentów wydawanych przez inne organy – dodaje Katarzyna Gruszecka-Spychała i podkreśla, że cyfryzacja procesu budowlanego to swego rodzaju rewolucja.

Jak dotąd bowiem wszystkie sprawy urzędowe związane z budownictwem wymagały dokumentacji papierowej. Teraz to do inwestora będzie należał wybór: czy chce złożyć dany wniosek w sposób elektroniczny, czy woli zostać przy tradycyjnym składaniu formularza.

Spójne prawo to lepsze prawo

– Wskutek wprowadzania zmian do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzania nowych procedur i instrumentów prawnych, a przede wszystkim uchwalania specustaw system planowania przestrzennego został znacznie naruszony i rozdrobniony. Zasadne byłoby wprowadzenie aktu prawa regulującego w sposób kompleksowy i wyczerpujący zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, procesami planowania i realizacji inwestycji, w tym inwestycji realizowanych obecnie na podstawie tzw. specustaw. Dostrzegamy też potrzebę ustanowienia w takim akcie przepisów prawa materialnego i zastąpienia nimi dotychczasowych zawartych m.in. w branżowych ustawach i aktach wykonawczych – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała. Według wiceprezydent Gdyni sensowne jest połączenie planowania przestrzennego ze strategią rozwoju gminy, gdyż rozwój społeczno-gospodarczy i planowanie przestrzenne to elementy kluczowe dla gminy. Dlatego powinny być spójne i zawarte w jednym, zintegrowanym dokumencie. Podobnie uważa Adriana Herrmann, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Inowrocław, według której pozwoli to na ograniczenie rozproszenia zabudowy. Warto jednak podkreślić, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązuje już 18 lat i przez te lata było już kilkanaście propozycji ustaw mających zrewolucjonizować planowanie przestrzenne. – Jednak żaden nowy dokument nie wszedł w życie, dlatego ewentualne działania poczynimy dopiero po formalnych zmianach ustawy – zaznacza Adriana Herrmann.