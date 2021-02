Choć obowiązujące od początku roku przepisy o zamówieniach publicznych tworzono, gdy o COVID-19 nikt jeszcze nie słyszał, to część z nich wprowadziła ułatwienia, które mogą być wykorzystane podczas pandemii. Dotyczy to również odwołań wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej. Od lat coraz więcej z nich przesyła się przez internet. Wcześniej wiązało się to z koniecznością posiadania podpisu kwalifikowanego. Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dopuściła również wykorzystanie podpisu zaufanego. Jest on popularniejszy niż kwalifikowany, choćby dlatego, że może go mieć za darmo każdy, kto założył profil zaufany na portalu ePUAP.