Warto wiedzieć czym jest podatek od wzbogacenia, a także w jakich sytuacjach należy go opłacić. To ważne, bowiem jeśli nie zapłacimy, narażamy się na karę finansową, która może być dotkliwa. Informujemy, kiedy należy zapłacić taki podatek, w jakim terminie, a także ile wynosi.

Inną nazwą tego podatku jest PCC. To skrót od określenia "podatek od czynności cywilnoprawnych". W polskim prawie istnieje od 2000 r. Wprowadzono go na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. Nowelizację ustawy przeprowadzono w 2004 r.

Kiedy trzeba zapłacić? Jaki formularz do skarbówki?

Kupiliście auto lub mieszkanie, umowy podpisane. To jednak nie wszystko. Urzędowi Skarbowemu w ciągu 14 dni należy zapłacić jeszcze PCC. Obowiązek stoi po stronie nabywcy, który nie zapłacił podatku VAT podczas transakcji.



Podatek należy też zapłacić w przypadku darowizny bądź spadku, ale nie zawsze. Jeśli otrzymaliście mieszkanie, dom czy działkę od członka najbliższej rodziny, to wtedy nie musicie płacić PCC. Powinniście jednak zgłosić spadek/darowiznę do urzędu skarbowego.



Procedura płatności podatku PCC obejmuje zwykle wypełnienie formularza PCC-3 oraz wpłatę odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Formularz można złożyć osobiście w urzędzie lub elektronicznie. Ważne, by dokładnie obliczyć kwotę podatku, biorąc pod uwagę rynkową wartość nieruchomości.

W przypadku kupna samochodu z rynku wtórnego (czyli z drugiej ręki), podatek od wzbogacenia wynosi 2 proc. wartości rynkowej pojazdu. Wartość przedmiotu sprzedaży musi wynosić nie mniej niż 1000 zł.



W przypadku kupna mieszkania lub domu z rynku wtórnego, podatek również wynosi 2 proc. wartości rynkowej nieruchomości.

Kiedy nie trzeba płacić PCC?

Jeżeli wartość pojazdu jest niższa niż 1000 zł lub jeżeli zakupiła go na własny użytek osoba z niepełnosprawnością. PCC nie trzeba też płacić wtedy, gdy kupuje się mieszkanie z rynku pierwotnego (np. od dewelopera).

Jakie możliwe kary za niezapłacenie PCC?