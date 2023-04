Czy rewolucja cyfrowa, która dokonała się na przestrzeni ostatniej dekady, pchnęła gospodarki do przodu? Ekonomiści nie są tego pewni.

Wszelkiego postępu w ekonomii broni się za pomocą jednego argumentu. Brzmi on mniej więcej tak: może innowacje niszczą dotychczasowy ład i przyzwyczajenia, może odbierają ludziom pracę i rujnują wiele biznesów, może są kosztowne, lecz zawsze dają mocnego „kopa” światowej gospodarce. I w tym sensie per saldo się opłacają. Tak twierdzono, gdy pociągi wypierały dorożki lub gdy komputery wdzierały się do firm oraz instytucji.

Ale jak zmierzyć to, czy nastąpił postęp? Tu z pomocą przychodził wskaźnik zwany produktywnością. Dla ekonomistów to TFP – total factor productivity. Po polsku: łączna produktywność czynników produkcji, czyli syntetyczny miernik efektywności procesu produkcyjnego, który wynika z postępu technicznego. Jeśli spojrzeć na historię gospodarczą właśnie przez soczewkę dynamiki TFP, to teza o pożytecznym postępie trzyma się mocno. Rewolucyjne technologie zawsze najpierw niszczyły, ale – prędzej czy później – przynosiły skok produktywności. Ten skok pomagał zaś złapać gospodarce równowagę w nowym – już bardziej zyskownym – punkcie.

Czy mechanizm wzrostu produktywności przez rozwój technologiczny jest zjawiskiem uniwersalnym? Minione 10–15 lat są ciekawym przypadkiem. Fakty są takie, że mamy niekończącą się rewolucję cyfrową. Całkowite przestawienie się społeczeństw oraz procesów produkcji na e-technologie to chociażby: internet, komunikacja w czasie rzeczywistym, gromadzenie danych w chmurze oraz analiza big data, automatyzacja obróbki danych czy sztuczna inteligencja. Wszystko to zmieniło nasz świat. Tyle że te minione 10–15 lat to jednocześnie czas bardzo słabego wzrostu produktywności w większości krajów rozwiniętych.

Ekonomiści Robert Anderton (francuskie Sciences Po), Vasco Botelho (Europejski Bank Centralny) oraz Paul Reimers (Deutsche Bundesbank) próbują rzucić na ten paradoks trochę światła. Wnioski wyciągają po przyjrzeniu się ponad 2 mln firm działających w 13 krajach UE w latach 2000–2019. Okazało się, że w tym okresie miażdżąca większość przedsiębiorstw przeznaczała spore środki na to, by sprostać cyfrowej rewolucji. Inwestowały w software, bazy danych i technologie komunikacyjne. Jednak tylko niewielka część z nich zanotowała znaczący wzrost produktywności. Ba, większości z nich (70 proc.) technologie cyfrowe nie wyniosły na wyższy poziom zyskowności. Były jak zmiana koloru ścian w biurze albo kupno nowych mebli. Owszem – po tej inwestycji jest inaczej – ale czy lepiej? Na to pytanie nie ma oczywistej odpowiedzi twierdzącej.

I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Wśród tych, którzy na cyfrowej rewolucji faktycznie się rozwinęli (jeśli chodzi o produktywność), znajdowali się przede wszystkim ci, którzy już wcześniej i tak byli ponadprzeciętnie produktywni. W ich przypadku digitalizacja była pozytywnie skorelowana ze wzrostem TFP. Oni wygrali. Ale na pewno nie sprawdziła się obietnica, że cyfrowa rewolucja będzie kolejnym przypływem, który podniesie wszystkie łodzie. Czy w związku z tym te wszystkie inwestycje w e-biznesy – finansowane nierzadko ze środków publicznych – były najsensowniej wydanymi pieniędzmi? To pytanie, które niewielu ma jeszcze odwagę sobie zadawać. ©℗