Sygnały o redukcjach napływają też do urzędów pracy w innych regionach kraju. WUP w Rzeszowie mówi o 24 osobach, które pożegnają się z pracodawcą w branży budowlanej. - To nowe zgłoszenie. Co do starszych, to do sierpnia 2022 r. pięć zakładów planowało zwolnienie 599 pracowników. W analogicznym czasie 2021 r. trzy zgłoszenia dotyczyły 588 osób - mówi Bartosz Kostecki, kierownik wydziału informacji statystycznej rzeszowskiego WUP, i dodaje, że w 2022 r. firmy zwolniły 204 osoby, wobec 238 w 2021 r.