Na te dwie instytucje przypada ponad połowa zysku wypracowanego przez cały sektor bankowy. W 2019 r. odpowiadały za ok. 44 proc. zysku branży (w 2020 r. sektor był na minusie: wyniki pogorszyły się za sprawą rezerw związanych z osłabieniem koniunktury spowodowanym przez pandemię, ale też przez stratę, jaką wykazał PKO, który zaksięgował ok. 7 mld zł rezerw związanych z kredytami frankowymi).

Dwaj państwowi liderzy sektora podkreślają zwiększenie zainteresowania kredytami ze strony firm. W Pekao odpowiadają za to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz segment większych spółek. Tam wartość kredytów pomiędzy wrześniem ubiegłego i tego roku zwiększyła się o 18 proc. Minimalny wzrost odnotowano w kredytach dla największych firm. W PKO zaangażowanie na rzecz największych firm również zwiększyło się nieznacznie, stosunkowo wolno rosły też kredyty dla mniejszych podmiotów.

- Bank Pekao nie rozróżnia klientów mających akcjonariat związany ze Skarbem Państwa i pozostałych - mówił przy okazji prezentacji wyników Tomasz Kubiak, członek zarządu odpowiedzialny za finanse (od piątku zastąpił go w tej roli Paweł Strączyński). Zaznaczał też, że przyśpieszenie w kredytach nie wynikało ze złagodzenia polityki kredytowej, ale z „dobrego fokusu biznesowego”.

- Nasz bank ma ponad 200 klientów, którzy zajmują w tym, co robią, pierwsze miejsce w Polsce. Oni mają potrzeby inwestycyjne i chcemy im pomagać rosnąć - tak zainteresowanie firm kredytami uzasadniał z kolei Marcin Eckert, wiceprezes PKO odpowiedzialny za pion korporacyjny.

Alior rozpoczął działalność w 2008 r., dlatego w praktyce nie ma walutowych kredytów hipotecznych. Pekao, należący wówczas do włoskiego UniCredit, nie udzielał ich przed globalnym kryzysem finansowym, ale ma taki portfel w efekcie przejęcia biznesu Banku Przemysłowo-Handlowego. PKO BP ma zarówno portfel własny, jak i kupiony wraz z Nordea Bank Polska.

PKO od ponad miesiąca prowadzi program ugód z frankowiczami według ubiegłorocznej propozycji Jacka Jastrzębskiego, szefa nadzoru. W piątek poinformowano, że zainteresowanie przewalutowaniem zgłosiło ponad 12 tys. spośród ok. 100 tys. „frankowych” klientów banku. Według wiceprezesa Piotra Mazura podwyżki stóp procentowych w Polsce mogą zniechęcić część klientów do zamiany kredytu we frankach na złotowy.