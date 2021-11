Klimat, nowy Europejski Zielony Ład, walka o planetę, odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. To hasła, które nie tylko na Impact, lecz także w wielu wywiadach i wielu szczerych rozmowach off the record powtarzają przedstawiciele biznesu . Nawet jeżeli nie są do nich przekonani w 100 proc., nawet jeżeli zdają sobie sprawę z tego, jak kosztowne jest dostosowywanie się do ambicji klimatycznych, deklarują gotowość zmiany w swoich firmach. Podobnie jak Hillary Clinton czują oni bowiem potężną presję. Ona jako polityk, oni jako pracodawcy. Ludzie – zarówno występujący w roli obywateli, klientów czy pracowników – chcą czuć się dobrze w swoich społecznych rolach. Chcą wierzyć w to, że swojemu otoczeniu nie szkodzą, a wręcz pomagają.