Nastąpiły też historyczne wydarzenia, które należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, inwestycje. Wartość dodatkowych potrzeb w zakresie inwestycji prywatnych i publicznych w związku z transformacją ekologiczną i cyfrową szacujemy obecnie na prawie 650 mld euro rocznie do 2030 r. Na samą zieloną transformację przypada 520 mld euro rocznie. Do tego dochodzą sektory energetyki i transportu, które będą wymagać co roku 390 mld euro, czyli 50 proc. więcej niż w przeszłości. Potrzeby te spełni w dużym stopniu Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, z którego państwa członkowskie do 2026 r. uzyskają 338 mld euro w postaci dotacji i do 386 mld euro w postaci pożyczek. W tej chwili powinniśmy się jednak zastanowić, co zrobić, by polityki krajowe mogły jak najskuteczniej wesprzeć inwestycje, które będą musiały być finansowane zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny.