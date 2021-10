Analitycy i sami plantatorzy zapowiadają, że na krajowym rynku wstrząs cenowy dopiero nadejdzie. I to nie tyle z powodu globalnej koniunktury, lecz bardzo szybko rosnących cen nawozów i gazu, które windują koszty utrzymania upraw i późniejszej produkcji. - Burak cukrowy wymaga określonej dawki nawozów i zmniejszenie ich oznacza pogorszenie jakości i wysokości plonu. Dlatego obecny skok cen radykalnie zmienia na niekorzyść strukturę kosztów plantatorów. Wcześniej udział nawozów stanowił 20-30 proc. naszych nakładów. Teraz to ok. 50 proc. Rolnicy będą musieli pokryć te ubytki wyższymi cenami, tak by zachować rentowność - ocenia Rafał Strachota. Dlatego jak zapowiada, rolnicy będą musieli usiąść do ponownych rozmów z cukrowniami, by wynegocjować wyższe ceny. - W 2020 r. kształtują się one pomiędzy 24-28 euro za tonę buraków o standardowej jakości. W przyszłym roku są uzgodnione podwyżki i będą się kształtować między 24,5 a 30 euro. To, że w międzyczasie wzrosły koszty, powoduje, że konieczne są renegocjacje umów z cukrowniami na przyszły sezon - mówi dyrektor KZPBC.