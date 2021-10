Obecnie głównym problemem Pekinu jest kryzys energetyczny. Wydobycie węgla we wrześniu spadło zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z podobnym okresem ub.r. We wrześniu było to niewiele ponad 334 mln ton. Rząd zmniejszał wykorzystanie surowca tak, by osiągnąć planowaną redukcję emisji CO2. Z powodu coraz częstszych wypadków część kopalni została wyłączona za sprawą zaostrzonych kontroli bezpieczeństwa. Teraz wyniki wydobycia będą jeszcze niższe. W październiku z powodu powodzi zamknięto ok. 60 kopalń w prowincji Shanxi, z której pochodzi ok. 30 proc. chińskiego węgla. Na to nakładają się też rekordowo wysokie ceny gazu. W efekcie w kilku prowincjach brakuje prądu , a zakłady produkcyjne muszą ograniczać swoją aktywność. Zwłaszcza te najbardziej energochłonne, jak produkcja cementu czy hutnictwo.