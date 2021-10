– Podam kilka przykładów: fabryki w Azji znalazły się w bardzo trudnym położeniu – albo nie mają materiału do produkcji, albo są zmuszone do przerw w wytwarzaniu z uwagi na ceny lub ograniczoną dostępność energii elektrycznej . W przypadku transportu morskiego już dochodzi do olbrzymich opóźnień, ponieważ potwierdzone pojedyncze przypadki COVID-19 wśród marynarzy wykluczają statek na dłuższy czas – tłumaczy Rudno-Rudziński i dodaje, że rodzi to olbrzymie ryzyko po stronie firm startujących lub dopiero rozważających zgłoszenie się do przetargu, że nie dojdą one do skutku. Dochodzi do sytuacji, że spółki wolą nie startować i nie narażać się na kary związane z niewywiązaniem się z umowy. Podobnie kalkulują też ryzyko związane z ewentualnym wycofaniem się z przetargu, bo to naraża je na wykluczenie z innych postępowań.