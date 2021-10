Czym jest Polski Ład

Polski Łaz został zaprezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość 15 maja 2021 roku podczas konferencji partyjnej. Jego głównym celem jest poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce po pandemii koronawirusa poprzez nowe prawo, jak również usprawnienie dotychczasowych regulacji. Plan rozwoju jakim jest Polski Ład skupia się na lepszej i bardziej dofinansowanej służbie zdrowia, niższych podatkach i wyższych płacach. Rządowy plan rozwoju ma pomóc wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny.

Ile będzie kosztował Polski Ład?

Na realizację wszystkich projektów w ramach Polskiego Ładu przeznaczone ma zostać ok. 72 miliardów złotych rocznie. Łączna wartość inwestycji do 2030 roku ma przekroczyć 650 miliardów złotych.

Główne założenia Polskiego ładu według programu PiS:

7 proc. PKB na zdrowie

Celem rządu jest w ciągu najbliższych 6 lat zwiększenie wydatków na zdrowie do 7 proc. PKB. Już w 2023 r. osiągną one 6 proc. PKB. Dzięki ustawie do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł. W 2027 r. nakłady na opiekę zdrowotną w Polsce wyniosą aż 215 mld zł. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje, modernizację infrastruktury, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie oraz zwiększenie wynagrodzenia kadr medycznych. Skorzystają z nich wszyscy pacjenci – będą mieli szerszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany przepisów pozwolą dodatkowo ministrowi zdrowia na wykorzystanie na cele zdrowotne części oszczędności budżetu państwa.

9 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę 7 proc. PKB na zdrowie.

Obniżka podatków dla 18 mln Polaków

Rząd chce podnieść kwotę wolną od podatku dla wszystkich pracujących Polaków do 30 tys. zł. W praktyce to niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach. Aby zagwarantować́ wyższe dochody systemu ochrony zdrowia, zmiany obejmą także wprowadzenie takich samych zasad opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczych jak w przypadku umów o pracę (proporcjonalnie do dochodu). Dzięki tej zmianie, kwota wolna od podatku znajdzie się na poziomie porównywalnym z takimi krajami jak Niemcy, Francja czy Irlandia.

Polski Ład wprowadzi również korzystne rozwiązania finansowe dla rodzin. Małżeństwa rozliczające się wspólnie będą mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 60 tys. zł.

8 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. Obecnie trwają prace w parlamencie. Rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Emerytury bez podatku do 2500 złotych

Projekt przepisów zakłada, że od emerytury i renty do 2500 zł miesięcznie nie będzie odprowadzany podatek dochodowy, a to oznacza powiększenie tych świadczeń o kwotę podatku. Na reformie zyska 90 proc. emerytów i rencistów, a 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku. Z kolei emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Przykład: Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto czyli (2660 zł netto) zyska 1600 zł „na rękę” rocznie.

8 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

Mieszkanie bez wkładu własnego i domy do 70 mkw bez pozwolenia

Projekt Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego jest jednym z projektów realizujących program Mieszkanie bez wkładu własnego. Projekt ustawy wprowadzi tzw. gwarantowany kredyt mieszkaniowy. Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat.

Łącznie z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać́ ok. 80 tys. rodzin rocznie. Rozwiązanie będzie skierowane do młodych – od 20. do 40. roku życia. Wysokość́ otrzymanego finansowania będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. zł w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. zł – trzeciego, 20 tys. zł – każdego kolejnego. Aby zmniejszyć́ ryzyko wzrostu cen, zostanie wprowadzony poziom ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikować́ się̨ do programu.

8 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. Obecnie trwają prace w parlamencie. Rozwiązanie wejdzie w życie w 1. połowie 2022 r.