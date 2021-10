Ta edycja Kongresu 590 będzie poświęcona siedmiu głównym obszarom. Pierwszy to Nowe Państwo. Odnosi się do szeroko pojętej cyfryzacji – głównie usług administracji, która w czasie pandemii znacząco przyspieszyła. To namacalna korzyść dla społeczeństwa, które przekonało się, że digitalizacja daje możliwości wygodniejszego, szybszego i przede wszystkim bezpieczniejszego załatwienia wielu spraw. To także zysk dla państwa: dostęp do danych cyfrowych, na przykład statystycznych, oznacza bardziej oszczędną, lepiej zaplanowaną, wydajniejszą gospodarkę.