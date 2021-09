Z jakimi problemami zgłaszają się najczęściej użytkownicy bazy? – Pytania urzędników najczęściej dotyczą procedury rejestracji administratorów lokalnych, problemów z logowaniem do systemu z powodu błędnie wprowadzonego hasła i zablokowania konta, ale są też problemy dotyczące wprowadzania do ewidencji danych z informacji zawartych w deklaracjach papierowych, a także kwestii prawnych z tym związanych – mówi rzeczniczka. Obywatele najczęściej mają wątpliwości merytoryczne przy wypełnianiu formularzy. Część z nich nie wie, w jaki sposób ma złożyć deklarację, gdzie szukać druków i czy na pewno to do nich należy ten obowiązek.