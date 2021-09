Głównym powodem jest zmniejszenie aktywności Chin. Jak wynika z danych Światowego Stowarzyszenia Stali (WSA), w Państwie Środka produkcja spadła o 13,2 proc., do 83,2 mln ton. Produkcja stali to jeden z barometrów koniunktury gospodarczej. Jeśli rośnie, zapowiada dobre wyniki inwestycji i przetwórstwa.

W Chinach nasila się tąpnięcie produkcyjne spowodowane narzuceniem przez tamtejsze władze limitów produkcyjnych na huty emitujące najwięcej dwutlenku węgla. Już w lipcu informowano o kontrolach zmierzających do ograniczania działalności takich zakładów.

W poprzednich miesiącach wiele wskazywało, że Chiny pobiją ubiegłoroczny rekord – od stycznia do czerwca wytworzono tam o 11 proc. więcej stali niż w pierwszym półroczu ub.r. Na koniec sierpnia wzrost spowolnił do 5,3 proc. Na koniec roku zapewne będzie jeszcze mniejszy.

Oprócz celów klimatycznych znaczenie ma słabnąca koniunktura. Jej odzwierciedleniem są obniżki prognoz wzrostu PKB . Agencja ratingowa Fitch prognozuje obecnie, że wyniesie on 8,1 proc. (wcześniej oczekiwała wyniku na poziomie 8,4 proc.).

Bezpośredni wpływ na rynek stali ma spowolnienie w chińskim sektorze nieruchomości . Przykładem są problemy Evergrande – drugiego co do wielkości dewelopera w Państwie Środka. Rynek obawia się bankructwa firmy, która była znaczącym odbiorcą stali.

Jeszcze w 2019 r. w Europie obawiano się zalewu chińskiej stali. Dziś wydaje się to mało realne. Europejskie huty działają pełną parą. W sierpniu produkcja była o 27,1 proc. większa niż rok wcześniej. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku zanotowano wzrost o jedną piątą.

– Polsce w tym roku nie grożą spadki produkcyjne. Wiadomo, że za sprawą wyłączenia wielkiego pieca w Krakowie wyniki produkcyjne będą słabsze, ale huty pracują na maksimum swoich zdolności i mają zakontraktowane dostawy już do końca roku. Choć jest lekka tendencja spadkowa w zakresie cen, to nadal są one stosunkowo wysokie. Prognozujemy, że ta tendencja utrzyma się jeszcze w 2022 r. – mówi Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.