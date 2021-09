Pożary i powodzie, które tego lata zniszczyły część Europy, są przerażającymi zwiastunami tego, co nas czeka, jeśli wkrótce nie podejmiemy działań. Zobowiązaliśmy się, że do 2050 r. nasz kontynent pierwszy stanie się neutralny dla klimatu, a do 2030 r. emisja gazów cieplarnianych spadnie o co najmniej 55 proc. Przywódcy 27 państw członkowskich zapisali to zobowiązanie w przepisach, więc nie możemy zawrócić z tej drogi. Walka ze zmianami klimatu wymaga jednak działań na skalę globalną. Bez podobnych starań naszych partnerów wysiłek UE będzie jedynie syzyfową pracą.