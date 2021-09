W trakcie trzech dni XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz 6. European Tech and Start-up Days odbędzie się ponad 100 debat tematycznych i sesji dyskusyjnych. – Osią tegorocznych debat będzie odbudowa gospodarki po pandemii, dyskusje obejmą m.in. polski Nowy Ład i to, co realnie będzie on oznaczał dla przedsiębiorców. Ważnym tematem będzie obywatel konsument w nowej rzeczywistości postpandemicznej. Wszyscy mają już świadomość, że wiele się zmieniło i konsument – czyli każdy z nas – jest trochę inny, zmienił nieco swoje nawyki i punkt widzenia na różne tematy. A przy tym tak naprawdę nikt jeszcze do końca nie wie, co się zmieniło i eksperci będą szukali odpowiedzi na to pytanie właśnie podczas katowickiego spotkania – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator EKG. Szczególne miejsce w agendzie wydarzenia zajmie unijny Zielony Ład – wszak to właśnie Katowice, jako stolica najbardziej węglowego regionu Polski, stoją przed największymi wyzwaniami związanymi z odejściem od węgla i transformacją energetyczną.