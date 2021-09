Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Działania białoruskiego reżimu na granicy z Polską, Litwą i Łotwą to atak hybrydowy, który ma zdestabilizować Europę - powiedziała Ursula von der Leyen.

"Spójrzmy co się dzieje na granicy z Białorusią. (Tamtejszy) reżim wypycha ludzi ku granicy z Unią Europejską. Tego nie można tolerować. Szybka reakcja Europy pokazuje, że będziemy współpracować z Litwą, Polską i Łotwą (...). To jest atak hybrydowy, żeby zdestabilizować Europę. Nie będziemy tego tolerować" - zapewniła szefowa KE.

Pandemia Covid-19

"Ponad 70 proc. naszego społeczeństwa, dorosłych, zostało w pełni zaszczepionych. Jako jedyni dzieliliśmy się i oddawaliśmy ponad połowę naszych szczepionek reszcie świata. Ponad 700 mln dawek dostarczyliśmy Europejczykom i ponad 700 mln szczepionek dostarczaliśmy 130 krajom na całym świecie" - powiedziała von der Leyen.

"Pandemia to maraton, a nie sprint. Wierzymy w naukę, pomagamy Europie i reszcie świata. Zrobiliśmy to co trzeba, zrobiliśmy to po europejsku. I to się sprawdziło. (...) Nie możemy jednak patrzeć na przyszłość całkowicie spokojnie. Nasz pierwszy priorytet to przyspieszenie szczepień na świecie. Na razie tylko 1 proc. dawek zostało udostępnionych w biednych krajach. To duża skala niesprawiedliwości. To jeden z geopolitycznych problemów w naszych czasach" - zaznaczyła szefowa KE.

Drugim priorytetem jest - jak powiedziała von der Leyen - zwiększenie liczby szczepień w krajach UE. "Mamy 1,8 mld zabezpieczony dawek szczepionek. (...) Zróbmy co w naszej mocy, aby nie było pandemii dla niezaszczepionych" - powiedziała

Dodała również, że do połowy przyszłego roku UE przekaże darowiznę w postaci kolejnych 200 milionów dawek szczepionek przeciw Covid-19 krajom o niskich dochodach.

Wspólny rynek jest motorem odbudowy

Wspólny rynek jest motorem odbudowy po pandemii - powiedziała w środę w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wygłaszając orędzie o stanie UE.

Wspólny rynek jest motorem odbudowy po pandemii Covid-19 - przekonywała von der Leyen, dodając, że należy go chronić przed fragmentaryzacją.

"Pandemia pozostawiła ogromne blizny, które mają wpływ na naszą gospodarkę" - oświadczyła Niemka.

Pomoc humanitarna dla Afganistanu

"Wspieramy Afgańczyków. Musimy zrobić wszystko, aby uniknąć realnego ryzyka poważnego głodu i katastrofy humanitarnej. Dlatego ponownie zwiększymy pomoc humanitarną dla Afganistanu o 100 mln euro – jako część nowego, szerszego pakietu wsparcia Afganistanu" - oświadczyła przewodnicząca Komisji

Dodatkowe pieniądze na zmianę klimatu

Zaproponujemy dodatkowe 4 mld euro do 2027 roku na walkę ze zmianami klimatu. Główne gospodarki – od USA po Japonię – mają ambicje dotyczące neutralności klimatycznej i muszą one zostać poparte konkretnymi planami - powiedziała von der Leyen.

Jak przypomniała, UE przeznacza 25 miliardów dolarów rocznie na finansowanie działań związanych z klimatem.

"Europa jest gotowa zrobić więcej. Zaproponujemy teraz dodatkowe 4 mld euro do 2027 roku. (...) Każdy kraj ma swoją odpowiedzialność. Główne gospodarki – od USA po Japonię – mają ambicje dotyczące neutralności klimatycznej w 2050 roku lub niedługo później. Teraz muszą one zostać poparte konkretnymi planami" - oświadczyła von der Leyen.

Wolność mediów

Do końca roku zaproponujemy nowe prawo o zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz nowe prawo dotyczące wolności mediów - powiedziała szefowa KE.

"Wolność oznacza także wolność od strachu. A podczas pandemii zbyt wiele kobiet zostało pozbawionych tej wolności. Do końca roku zaproponujemy nowe prawo o zwalczaniu przemocy wobec kobiet" - stwierdziła Niemka.

Poruszyła też sprawę mediów. "Informacja jest dobrem publicznym. Musimy chronić tych, którzy tworzą transparentność – dziennikarzy. Dziś przedstawiamy zalecenia tak, aby zapewnić dziennikarzom lepszą ochronę i w tym roku przedstawimy nowe prawo dotyczące wolności mediów" - wskazała von der Leyen.