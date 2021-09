Eksperci zwracają uwagę, że o ile w latach poprzednich było to zasługą ubywania sklepów z alkoholem, o tyle w ubiegłym roku przyczyniła się do tego gastronomia. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią ten segment był zamknięty lub mógł działać w bardzo ograniczonym zakresie. Liczba placówek gastronomicznych z dostępem do alkoholu skurczyła się z 42,1 tys. do 40,2 tys.