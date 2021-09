Dyskusje skupią się wokół ośmiu grup tematycznych. Pierwsza to „Banki a rozwój gospodarki po pandemicznym kryzysie”. Jest jasne, że firmy zarówno wychodzące z kłopotów, jak i korzystające z przyspieszenia gospodarczego będą potrzebowały finansowania. Uczestnicy dyskusji będą szukać odpowiedzi na pytanie, jak w tym procesie odnajdą się banki, czy to one będą mieć wiodącą rolę i jak powinny się zmienić, by sprostać stojącym przed nimi zadaniom.